Москва, , 17:51 — REGNUM Россия может нанести Западу болезненный удар лишь тем, что начнет свободно пользоваться интеллектуальной собственностью его компаний не спрашивая на это у них разрешения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщил экономист Василий Колташов.

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По его словам, Россия уже начала обходить те или иные ограничения по свободному использованию интеллектуальной собственности компаний из недружественных стран. Однако со временем подобная практика может стать более масштабной.

«Российские технологии будут развиваться в результате того, что мы будем свободно использовать западную интеллектуальную собственность. Тем более очень многие из них были созданы посредством подкупа российских, советских ученых, которые были продуктом развития национальной науки. Поэтому результаты их труда должны принадлежать не только американским или европейским компаниям, но и всему человечеству», — сказал Колташов.

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