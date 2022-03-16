Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержаны четыре руководителя организации, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. На протяжении шести лет они привлекали граждан к участию в финансовой пирамиде. Об этом сообщила 16 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Коробка с печатями фирм. Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как установили сотрудники полиции, за инвестиции в свою деятельность — сеть автомоек, каршеринговую фирму и сельхозпредприятие — мошенники обещали гражданам доход до 18% годовых. Однако заявленную доходность фигуранты обеспечить не могли и платили пайщикам дивиденды за счет привлечения средств новых клиентов.

«Представительства кооператива работали в нескольких регионах России. К примеру, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было открыто семь офисов», — отметила Ирина Волк.

В 2021 году кооператив прекратил выплачивать проценты и отказался возвращать деньги нескольким сотням гражданам их вклады. Полицейские объединили в одно производство свыше 20 уголовных дел по частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Также были проведены обыски в офисах кооператива, где изъяли финансовую документацию, печати юридических лиц и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

«Руководители кооператива задержаны в качестве подозреваемых, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — подытожила Ирина Волк.

Видео: пресс-служба МВД РФ