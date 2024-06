Вашингтон, 16 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Американская рэп-исполнительница Cardi B призналась, что ей нравятся песни рок-группы My Chemical Romance. Об этом 16 марта пишет Billboard.

Скриншот с YouTube Карди Би (Cardi B)

Как отмечает издание, певица поделилась со своими подписчиками в Twitter клипом My Chemical Romance на песню I’m Not Okay (I Promise). «Такую музыку больше не делают», — подписала она ролик.

ИА REGNUM напоминает, что премьера песни I’m Not Okay (I Promise) состоялась в 2004 году. Трек вошёл в альбом Three Cheers for Sweet Revenge.