Москва, 16 марта, 2022, 17:44 — ИА Регнум. К фашистским методам перешёл Запад, пытаясь «отменить Россию», заявил 16 марта президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Президент заявил, что «Запад сорвал с себя все маски приличия, стал действовать по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру».

Глава государства указал на то, что нынешняя политика западных стран в отношении России напоминает об антисемитских погромах нацистов в Германии 30-х годов прошлого века и их приспешников «из многих европейских стран».

Напомним, информационная кампания против России на Западе привела к тому, что в ведущих американских соцсетях разрешили открыто призывать к угрозам в адрес граждан РФ, к расправе над ними и над российским руководством.