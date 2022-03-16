Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM В региональном штабе общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге собрали около десяти тонн груза для беженцев из Донбасса и с Украины. Об этом 16 марта заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Петербурге Антон Соловьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

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«На сегодняшний день удалось собрать на народном фронте в нашем регионе около десяти тонн груза. Завтра подъедут ещё порядка четырёх тонн, и мы уже будем формировать колонну для отправки, соответственно, в регионы», — сообщил Антон Соловьев.

Общероссийский народный фронт является соорганизатором акции взаимопомощи «МыВместе». Ранее наиболее активно эта акция проводилась во время распространения коронавирусной инфекции.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Рябоконь отметил, что с начала эвакуации жителей Донбасса 259 тыс. человек прибыли на территорию Российской Федерации. Большая часть беженцев сейчас проживает в южных субъектах России.

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