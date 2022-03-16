Курск,
16 марта 2022, 17:43 — REGNUM Правительство РФ направит 1,6 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса Курской области. Об этом 16 марта сообщил губернатор Роман Старовойт.
Трактор
Иван Шилов © ИА REGNUM
Средства направят на субсидирование процентной ставки по кредитам сельхозпредприятий и фермеров.
«Это позволит нашим аграриям и в дальнейшем получать займы по льготной ставке, что особенно важно в преддверии весенней посевной кампании.
По итогам прошлого года мы занимаем третье место в ЦФО по объемам продукции сельского хозяйства. А это весомый вклад в продовольственную безопасность страны», — прокомментировал Старовойт.