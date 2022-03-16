Курск, 16 марта, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Правительство РФ направит 1,6 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса Курской области. Об этом 16 марта сообщил губернатор Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

Средства направят на субсидирование процентной ставки по кредитам сельхозпредприятий и фермеров.

«Это позволит нашим аграриям и в дальнейшем получать займы по льготной ставке, что особенно важно в преддверии весенней посевной кампании.

По итогам прошлого года мы занимаем третье место в ЦФО по объемам продукции сельского хозяйства. А это весомый вклад в продовольственную безопасность страны», — прокомментировал Старовойт.