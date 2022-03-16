Ярославль, , 17:56 — REGNUM Принять участие в кадровом конкурсе, объявленном врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым, теперь смогут участники старше 55 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Михаил Евраев Yarregion.ru

Решение было принято на оперативном совещании 16-го марта.

«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше специалистов могли принять участие в проекте. Дело не в возрасте, а в том, как себя человек чувствует, насколько он энергичен и профессионален. Главное, чтобы у конкурсантов было большое желание принять участие в развитии региона», — подчеркнул Михаил Евраев.

На сегодняшний день заявки на участие подали уже около полутора тысячи человек. Зампред правительства Вера Даргель отметила, что большинство конкурсантов в возрасте от 25 до 45 лет. Но есть и те, кто старше. Именно поэтому Михаил Евраев попросил изменить положение, сняв ограничение по возрасту.

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