Ярославль, 16 марта 2022, 17:56 — REGNUM Принять участие в кадровом конкурсе, объявленном врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым, теперь смогут участники старше 55 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение было принято на оперативном совещании 16-го марта.
На сегодняшний день заявки на участие подали уже около полутора тысячи человек. Зампред правительства Вера Даргель отметила, что большинство конкурсантов в возрасте от 25 до 45 лет. Но есть и те, кто старше. Именно поэтому Михаил Евраев попросил изменить положение, сняв ограничение по возрасту.
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