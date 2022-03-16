Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Американские предприятия в январе увеличили закупки инвентаря, однако показатели остались низкими по сравнению с предыдущими месяцами. Существует вероятность, что инвестиции не сравнятся с экономическим ростом в первом квартале, сообщает 16 марта Reuters.

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Инвентарные закупки являются ключевым показателем валового внутреннего продукта (ВВП) США.

Согласно данным министерства торговли США, закупки запасов в январе выросли на 1,1% после роста на 2,4% в декабре. Отметим, что такой январский рост оправдал ожидания экономистов.

При этом в декабре уровень закупок запасов подскочил на 4,7%.