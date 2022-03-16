Белгород, 16 марта, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Свыше 50 тонн гуманитарного груза для оказания помощи жителям приграничных территорий Украины прибудет в ближайшее время в Белгородскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе правительства региона.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

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Груз прибудет из Свердловской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга и республики Марий-Эл. Колонны с гуманитарной помощью направят жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, покинувшим свои дома, и гражданам приграничных районов Украины.

В Белгородской области развёрнуто четыре пункта приёма гуманитарной помощи, в общей сложности в них уже было доставлено свыше 1 135 тонн грузов.