Мурманск, 16 марта, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе заседания Госсовета заявил о необходимости принятия стратегического решения по развитию судоремонтных предприятий Мурманской и Архангельской областей.

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«С учетом имеющихся у нас мощностей требуется дополнительное стратегическое решение по Мурманску и Архангельску в части развития предприятий судоремонта. В том числе это обеспечит рост наших промышленных возможностей. Такое решение просим также рассмотреть», — подчеркнул Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор призвал работодателей не снижать доходы сотрудников.