Омск, 16 марта, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Экс-председатель общественного экспертно-консультативного совета по стратегическому развитию при бывшем губернаторе Омской области Викторе Назарове, возглавлявший холдинг West Siberian Petrol — группу ВСП, куда входили предприятия ЗАО «ВСП Крутогорский НПЗ», ЗАО «ВСП Процессинг» и ООО «ВСП Траст», а также ГК «БАТИЗ», Валерий Федотов решением Центральным районного суда г. Омска был признан виновным в мошенничестве с деньгами банков. Суд назначил ему меру наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. Также удовлетворены иски потерпевших, в числе которых — иск Газпромбанка на 289 млн рублей. Апелляционная инстанция Омского областного суда оставила приговор в силе.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Как выяснил суд, в 2014—2017 годах Федотов в личных целях использовал организации группы ВСП. Он предоставлял заведомо ложные сведения о финансовом положении компаний, чтобы получить одобрение кредитов на развитие бизнеса. Также несколько эпизодов уголовного дела касаются непоставок зарубежным партнерам предоплаченного топлива на общую сумму порядка 4,5 млн долларов.

Для ухода от ответственности Федотов планировал контролируемо обанкротить группу ВСП, для чего был создан долг перед рядом офшорных организаций, которые запустили процедуру банкротства и назначили своего управляющего. Основная сумма долга группы ВСП на 2015 год составила около 9 млрд руб. при стоимости чистых активов порядка 600 млн руб. Но значительная ее часть — это долг перед подконтрольными Федотову компаниями по поручительствам предприятий группы. Таким образом, именно подконтрольные компании могли получить материальную компенсацию, а не реальные должники — банки и обманутые партнеры.

Ранее Федотов считался одним из самых закрытых представителей крупного регионального бизнеса, почти не фигурировал в прессе и публичном пространстве.

В Газпромбанке сообщили, что удовлетворены решениями судов по этому резонансному делу. «Правоохранительная система в очередной раз продемонстрировала неотвратимость наказания мошенников, длительное время создававших видимость экономической деятельности и тщательно скрывавших следы преступлений», - прокомментировал итоги процесса адвокат Трофим Попов, представляющий на процессе Газпромбанка.

Примечательно, что это уже второй обвинительный приговор в омском регионе в отношении владельцев крупного бизнеса за последнее время. Ранее обвинительный приговор по заявлению нескольких банков, в том числе Газпромбанка, был вынесен в отношении владельца Омского вино-торгового дома Андрея Третьяка.