Москва, 16 марта, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Западные элиты, обвиняя Россию во всех бедах, обманывают своих граждан, заявил 16 марта президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Обращаясь к простым гражданам западных стран, президент сказал:

«Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности — это результат каких-то враждебных действий России. Что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической российской угрозой. Всё это ложь!»

Президент отметил, что текущие проблемы миллионов людей, живущих в западных странах, являются результатом многолетних действий правящих в этих государствах элит — в этом правда.