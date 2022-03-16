Путин обратился к простым гражданам западных стран: вам лгут о России
Москва, 16 марта, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Западные элиты, обвиняя Россию во всех бедах, обманывают своих граждан, заявил 16 марта президент РФ Владимир Путин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
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Обращаясь к простым гражданам западных стран, президент сказал:
«Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности — это результат каких-то враждебных действий России. Что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической российской угрозой. Всё это ложь!»
Президент отметил, что текущие проблемы миллионов людей, живущих в западных странах, являются результатом многолетних действий правящих в этих государствах элит — в этом правда.
«Их ошибок, близорукости и амбиций. Эти элиты думают не о том, как улучшить жизнь своих граждан, они одержимы своими корыстными интересами и сверхприбылями».