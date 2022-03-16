Вашингтон, 16 марта, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Польша планирует закупить несколько американских разведывательных беспилотников MQ-9 в рамках специальной ускоренной процедуры, сообщает 16 марта Reuters.

Ga-asi.com MQ-9 Reaper

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«Мы планируем срочно закупить американские беспилотники MQ-9 Reaper… Речь идет о поставке нескольких комплектов», — сообщил пресс-секретарь министерства обороны Польши.

Одновременно Польша ведет переговоры о закупке других беспилотных летательных аппаратов, однако пресс-секретарь отказался уточнить, какие именно беспилотники могут быть заказаны.

Ожидается, что первая партия беспилотников может быть доставлена к концу года. Цена предполагаемой сделки не раскрывается.