Москва, 16 марта 2022, 17:39 — REGNUM Российский кинокритик Антон Долин ушёл с должности главреда журнала «Искусства кино». Соответствующей информацией он поделился на своей странице в Facebook 16 марта.
«В суматохе даже не написал о важной (для меня) перемене участи. Еще с прошлого понедельника я больше не являюсь главным редактором журнала «Искусство кино» — написал Долин. Также кинокритик заявил, что его пост займёт историк кино Станислав Дединский.
Напомним, что Антон Долин возглавлял «Искусство кино» с 2017 года. Известно, что также кинокритик активно участвовал в производстве проекта «Каро.Арт» одноименной сети кинотеатров.
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