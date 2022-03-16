Москва, 16 марта, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Российский кинокритик Антон Долин ушёл с должности главреда журнала «Искусства кино». Соответствующей информацией он поделился на своей странице в Facebook 16 марта.

Svklimkin Антон Долин — российский журналист, кинокритик, литературный критик

«В суматохе даже не написал о важной (для меня) перемене участи. Еще с прошлого понедельника я больше не являюсь главным редактором журнала «Искусство кино» — написал Долин. Также кинокритик заявил, что его пост займёт историк кино Станислав Дединский.

Напомним, что Антон Долин возглавлял «Искусство кино» с 2017 года. Известно, что также кинокритик активно участвовал в производстве проекта «Каро.Арт» одноименной сети кинотеатров.