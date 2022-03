Москва, , 17:39 — REGNUM Если вооружиться здравым смыслом и научными фактами, то можно сэкономить на суперфудах, перестать гоняться за модными диетами и начать питаться вкусно и здорово. Рассказываем о пяти книгах, которые помогут сориентироваться в супермаркете и приготовить обед из простых и доступных продуктов.

«По косточкам. Разделываем пищевую индустрию на части» Джоанна Блайтмэн.

«По косточкам. Разделываем пищевую индустрию на части» Джоанна Блайтмэн © Издательство БОМБОРА

Узнать, как производятся продукты, которые попадают к нам на стол

Что происходит за закрытыми дверями фабрик? На что способны производители, чтобы удешевить производство мяса и молока, яиц и масла? Почему продукты в супермаркетах так долго не портятся? Как выбирать безопасную и полезную еду? Журналистка Джоанна Блайтмэн 25 лет изучала пищевую промышленность. В книге «По косточкам. Разделываем пищевую индустрию на части» она рассказывает, что скрывается под словами «органический» или «экологичный», почему не все йогурты и хлопья одинаково полезны, и почему человечеству не выжить без современных пищевых технологий.

«Съедобная история человечества. Еда, как она есть — от жертвоприношения до консервной банки» Том Стейндейдж

«Съедобная история человечества. Еда, как она есть — от жертвоприношения до консервной банки» Том Стейндейдж © Издательство БОМБОРА

Поразиться роли, которую еда играет в нашей жизни

Сахар и картофель, пшеница и кукуруза способны изменить ход истории! Они могут стать фундаментом целых цивилизаций. Послужить средством объединения народов. Способствовать великим географическим открытиям и революциям. А еще перевернуть всю историю человеческой цивилизации с ног на голову — как это случилось во время глобального перехода к сельскому хозяйству. Взглянуть на мировую историю через призму гастрономии и изумиться открывшимся фактам предлагает книга журналиста и автора бестселлеров New York Times Тома Стейндейджа «Съедобная история человечества. Еда, как она есть — от жертвоприношения до консервной банки».

«The Food Lab. Лаборатория еды» Дж. Кенджи Лопес-Альт

«The Food Lab. Лаборатория еды» Дж. Кенджи Лопес-Альт © Издательство БОМБОРА

Пробраться в лабораторию еды

Шеф-повар и автор популярной колонки The Food Lab Дж. Кенджи Лопес-Альт в течение десятилетий изучал хрустящую корочку на жареной курице, анализировал пышность блинчиков и пытался разгадать секрет аппетитной картошки фри. В результате у него получилась книга «The Food Lab. Лаборатория еды», которая стала бестселлером The New York Times и научила читателей говорить идеальные завтраки, обеды и ужины, основываясь на строгих научных принципах. Промахов не будет: вас ждут вкуснейшие стейки, образцовые бульоны и правильные яйца пашот, а еще вы научитесь получать удовольствие от процесса приготовления еды и ее поглощения.

«Едал я ваши мифы. Разрушительно-научный взгляд на вымыслы о еде» Всеволод Остахнович

«Едал я ваши мифы. Разрушительно-научный взгляд на вымыслы о еде» Всеволод Остахнович © Издательство БОМБОРА

Расстаться с мифами о еде

Пальмовое масло не так страшно, как о нем рассказывают. Органическая еда и суперфуды не всегда полезны. Пышную выпечку не получить с помощью гашеной соды. Автор книги «Едал я ваши мифы. Разрушительно-научный взгляд на вымыслы о еде», ученый, журналист, повар, автор телеграм-канала Food&Science Всеволод Остахнович безжалостно расправляется с самыми устойчивыми мифами о еде. Он прямо говорит о том, что страх и ненависть к определенным продуктам — всего лишь происки маркетологов, которые хорошо зарабатывают на незнании потребителей. Его полезная книга учит выбирать продукты с умом, избавляет от ненужной тревожности и помогает экономить там, где это возможно и безопасно.

«Страшная химия: Еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит ее бояться» Ольга Косникова

«Страшная химия: Еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит ее бояться» Ольга Косникова © Издательство БОМБОРА

Перестать бояться красителей и консервантов

Химик и пищевой технолог Ольга Косникова уверена, что консерванты, стабилизаторы и регуляторы созданы не для того, чтобы отравить покупателя. Наоборот, они здорово облегчают людям жизнь и помогают нам питаться вкусно и безопасно. Разобраться в многообразии загустителей и регуляторов кислотности, цитратов и «Е-шек» поможет ее книга «Страшная химия: Еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит ее бояться». Вы узнаете, как связаны пищевые красители и синдром гиперактивности у детей, разберетесь со знаменитой добавкой Е330 и хлоридом натрия, избавитесь от стресса от покупной еды и перестанете переживать из-за съеденной у телевизора пачки чипсов.