Москва, 16 марта, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Если вооружиться здравым смыслом и научными фактами, то можно сэкономить на суперфудах, перестать гоняться за модными диетами и начать питаться вкусно и здорово. Рассказываем о пяти книгах, которые помогут сориентироваться в супермаркете и приготовить обед из простых и доступных продуктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Книги

«По косточкам. Разделываем пищевую индустрию на части» Джоанна Блайтмэн.

Издательство БОМБОРА «По косточкам. Разделываем пищевую индустрию на части» Джоанна Блайтмэн

Узнать, как производятся продукты, которые попадают к нам на стол

Что происходит за закрытыми дверями фабрик? На что способны производители, чтобы удешевить производство мяса и молока, яиц и масла? Почему продукты в супермаркетах так долго не портятся? Как выбирать безопасную и полезную еду? Журналистка Джоанна Блайтмэн 25 лет изучала пищевую промышленность. В книге «По косточкам. Разделываем пищевую индустрию на части» она рассказывает, что скрывается под словами «органический» или «экологичный», почему не все йогурты и хлопья одинаково полезны, и почему человечеству не выжить без современных пищевых технологий.

«Съедобная история человечества. Еда, как она есть — от жертвоприношения до консервной банки» Том Стейндейдж

Издательство БОМБОРА «Съедобная история человечества. Еда, как она есть — от жертвоприношения до консервной банки» Том Стейндейдж

Поразиться роли, которую еда играет в нашей жизни

Сахар и картофель, пшеница и кукуруза способны изменить ход истории! Они могут стать фундаментом целых цивилизаций. Послужить средством объединения народов. Способствовать великим географическим открытиям и революциям. А еще перевернуть всю историю человеческой цивилизации с ног на голову — как это случилось во время глобального перехода к сельскому хозяйству. Взглянуть на мировую историю через призму гастрономии и изумиться открывшимся фактам предлагает книга журналиста и автора бестселлеров New York Times Тома Стейндейджа «Съедобная история человечества. Еда, как она есть — от жертвоприношения до консервной банки».

«The Food Lab. Лаборатория еды» Дж. Кенджи Лопес-Альт

Издательство БОМБОРА «The Food Lab. Лаборатория еды» Дж. Кенджи Лопес-Альт

Пробраться в лабораторию еды

Шеф-повар и автор популярной колонки The Food Lab Дж. Кенджи Лопес-Альт в течение десятилетий изучал хрустящую корочку на жареной курице, анализировал пышность блинчиков и пытался разгадать секрет аппетитной картошки фри. В результате у него получилась книга «The Food Lab. Лаборатория еды», которая стала бестселлером The New York Times и научила читателей говорить идеальные завтраки, обеды и ужины, основываясь на строгих научных принципах. Промахов не будет: вас ждут вкуснейшие стейки, образцовые бульоны и правильные яйца пашот, а еще вы научитесь получать удовольствие от процесса приготовления еды и ее поглощения.

«Едал я ваши мифы. Разрушительно-научный взгляд на вымыслы о еде» Всеволод Остахнович

Издательство БОМБОРА «Едал я ваши мифы. Разрушительно-научный взгляд на вымыслы о еде» Всеволод Остахнович

Расстаться с мифами о еде

Пальмовое масло не так страшно, как о нем рассказывают. Органическая еда и суперфуды не всегда полезны. Пышную выпечку не получить с помощью гашеной соды. Автор книги «Едал я ваши мифы. Разрушительно-научный взгляд на вымыслы о еде», ученый, журналист, повар, автор телеграм-канала Food&Science Всеволод Остахнович безжалостно расправляется с самыми устойчивыми мифами о еде. Он прямо говорит о том, что страх и ненависть к определенным продуктам — всего лишь происки маркетологов, которые хорошо зарабатывают на незнании потребителей. Его полезная книга учит выбирать продукты с умом, избавляет от ненужной тревожности и помогает экономить там, где это возможно и безопасно.

«Страшная химия: Еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит ее бояться» Ольга Косникова

Издательство БОМБОРА «Страшная химия: Еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит ее бояться» Ольга Косникова

Перестать бояться красителей и консервантов

Химик и пищевой технолог Ольга Косникова уверена, что консерванты, стабилизаторы и регуляторы созданы не для того, чтобы отравить покупателя. Наоборот, они здорово облегчают людям жизнь и помогают нам питаться вкусно и безопасно. Разобраться в многообразии загустителей и регуляторов кислотности, цитратов и «Е-шек» поможет ее книга «Страшная химия: Еда с Е-шками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит ее бояться». Вы узнаете, как связаны пищевые красители и синдром гиперактивности у детей, разберетесь со знаменитой добавкой Е330 и хлоридом натрия, избавитесь от стресса от покупной еды и перестанете переживать из-за съеденной у телевизора пачки чипсов.