Москва, 16 марта, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Коллективный Запад попытается расколоть российское общество, делая ставку на «пятую колонну», национал-предателей, заявил 16 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ в условиях санкций.

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Глава государства отметил, что многие «национал-предатели ментально давно находятся на Западе, а не с нашим народом, не в России.

Эти силы будут спекулировать на боевых потерях и на последствиях антироссийских санкций Запада.

«Любой народ, а тем более российских народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их как случайно залетевшую мошку. Убежден, такое естественное самоочищение общества только укрепит нашу страну», — сказал Путин.