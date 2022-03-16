Ижевск, 16 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Удмуртии с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд уголовное дело в отношении 51-летнане ранее судимого мужчины, который обвиняется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой психическое расстройство, совершенное в отношении малолетнего. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Pixabay.com Избиение

По данным следствия, в течение более полутора лет мужчина, проживая вместе с сожительницей, по малозначительным поводам систематически наносил побои ее малолетней дочери, а также совершал в ее отношении иные насильственные действия, причиняющие физические и психические страдания. В результате у девочки развилось психическое расстройство, причинившее тяжкий вред здоровью.

«За совершение данного преступления, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, многодетная жительница Волосовского района Ленинградской области дала троим своим детям успокоительные таблетки, чтобы те не мешали ей отдыхать. Детям понадобилась медицинская помощь.

Читайте также: В Ленобласти мать отравила детей, чтобы те не мешали ей отдыхать