16 марта 2022 | Время чтения 13 мин

Владимир Павленко, , 19:16 — REGNUM Военная операция России на Украине входит в решающую фазу, и это видно в том числе по накалу страстей, которые вокруг неё кипят. Еще несколько дней назад замгоссекретаря США Виктория Нуланд фактически призналась, что Вашингтон полностью контролирует поведение своих французских и германских марионеток на дипломатическом фронте вокруг Украины и их руками, с учетом интенсивности китайско-европейских экономических связей, пытается склонить Китай к отказу от союза с Москвой и к давлению на нее. Эта тема, в частности, профилировала в разговоре лидера КНР Си Цзиньпина с главами Франции и ФРГ Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, и Нуланд призналась в Конгрессе США, что цель тройственной видеовстречи состояла в том, чтобы «убедить китайцев, что нейтралитет здесь не вариант». Сегодня, когда вассалы США в Европе в этом потерпели крах, Вашингтону приходится выходить из дипломатической тени и включать нажим на Пекин собственными руками, и это для них крайний вариант в смысле своей нежелательности. Ведь для «гегемона», когда он действует напрямую, всегда есть шанс быть посланным по известному маршруту, после чего он по умолчанию утрачивает «гегемонистский» статус. И что, забегая вперед, и произошло в этом конкретном случае. Именно в этом контексте следует рассматривать состоявшуюся в Риме встречу президентского советника по нацбезопасности Джейка Салливана с патриархом китайской дипломатии Ян Цзечи, в прошлом главой МИД и послом в США. В преддверие встречи американская сторона предприняла на позиции Пекина «психическую атаку»; Салливан, которого считают относительно умеренным противовесом откровенно ястребиной позиции госсека Энтони Блинкена, тем не менее предельно задрал предпереговорную планку, заявив, что Вашингтон «никому не позволит» помогать Москве и смягчать последствия для нее западных санкций. Поводом к этому заявлению послужил фейк, опубликованный в Financial Times со ссылкой на «информацию» из Белого дома, что Россия будто бы запросила у Пекина военную помощь для спецоперации на Украине. Фейк был оперативно опровергнут как китайской, так и российской сторонами. Россия у Китая такой помощи не просила, ибо располагает собственными возможностями успешно завершить начатую операцию. Поскольку фейк исполнен откровенно топорно — Москва много лет сама поставляет Пекину вооружения и военную технику, а ранее о «несопоставимости» потенциалов России и Украины высказывался и Блинкен — в США его подкрепили «сливом» от Пентагона с обвинениями Пекина в «молчаливом одобрении того, что делает Россия». Однако у фейка есть спекулятивные причины, побудившие Вашингтон к его распространению. Они важные, раскрывают суть ситуации, и поэтому на них желательно остановиться подробнее. Во-первых, как сообщил ряд СМИ, Россия в настоящее время активно проводит реконструкцию ряда железнодорожных магистралей, на которые выпадает основная нагрузка в случае расширения российско-китайского экономического товарообмена. В частности, БАМа. США по этому поводу откровенно нервничают, не обращая внимания на слова лидеров наших стран — Владимира Путина и Си Цзиньпина, что двусторонний обмен в ближайшие годы вырастет вдвое и превысит 200 млрд долларов. Кто-то на Западе спекулирует на том, что это всё равно почти в три раза меньше, чем у Китая с США. Однако Белый дом со свойственной ему при демократах паранойей склонен усматривать здесь прежде всего расширение масштабов военно-технического и прямого военного сотрудничества. Во-вторых, фактор Тайваня. Объемы военной помощи США мятежному острову в последнее время значительно расширились, и поставляются туда не противотанковые «Джавелины» и противовоздушные «Стингеры», как на Украину, а самое что ни на есть прямое наступательное вооружение — танки и боевые корабли. Нет сомнений, что США проворачивают здесь двойную стратегию. С одной стороны, укрепляют Тайвань, настраивая его марионеточные власти на военную конфронтацию с Пекином и превращая их в собственное «пушечное мясо», как и Украину. С другой стороны, США осуществляют провокационные дипломатические шаги «на грани» признания так называемой «независимости» Тайваня и откровенно провоцируют Пекин на военную операцию, не оставляя ему, в случае действительного «признания», как и с Украиной, никаких иных вариантов. Ибо это — красная черта. Есть и третья сторона: Вашингтон, действуя таким образом и пытаясь поставить Китай в безальтернативное положение, еще и проводит против Пекина пропагандистскую спецоперацию, спекулируя на якобы «зеркальной одинаковости» ситуации с Украиной и Тайванем. И игнорируя тем самым принцип одного Китая, под признанием которого стоит и подпись США. Между тем известно, что «дьявол — в деталях», и в этих деталях та и другая ситуации различаются весьма серьезно. Для России Украина — продукт распада СССР. Она и дальше могла бы существовать как независимое, дружественное и нейтральное государство, если бы не превращалась в нацистскую «анти-Россию» и не впадала в марионеточную зависимость от США, становясь их антироссийским военным плацдармом. Именно в этом, а также в военном освоении блоком НАТО украинской территории и в геноциде нацистским киевским режимом жителей Донбасса, ключевые права которых, включая право говорить и учить детей на родном языке, которые Украина игнорирует, агрессивно навязывая украинизацию, — первичные причины российской спецоперации. А вот недавнее цивилизационное и территориальное единство, катастрофичность их разрыва для обеих сторон — причина, при всей важности, уже вторичная, имеющая к современной конкретике опосредованное отношение. Для Китая же Тайвань — своя территория, неотъемлемая, но фрондирующая часть единой Родины, «независимости» которой материк никогда не признавал. И поступая так, как поступают, США пытаются унизить Китай, заставить его смириться, как выражаются в Вашингтоне, с «миром на правилах», этим лукавым американским паллиативом действительного мира с ядром в ООН. Накачав Тайвань наступательным оружием, США провоцируют войну именно сейчас, в год XX съезда КПК, пытаясь подтолкнуть КНР на исторический «фальстарт». Как и в России, эта подлая «игра» ведется с расчетом на общественный раскол, но поскольку, в отличие от России, Китай находится в преддверии крупного внутриполитического события, таким образом Вашингтон дополнительно пытается расшатать его политическую систему и спровоцировать перемены, выгодные только ему, но по отношению к самому Китаю — подрывные. «Разделяй и властвуй!» — фирменный принцип и почерк англосаксов, раскрывающий всю суть их по-прежнему колониальной политики, хотя на дворе XXI век. И российская военная операция, с одной стороны, отвлекает внимание США от китайско-тайваньской темы, а с другой, создает Вашингтону конъюнктурное поле для спекуляций на темы «территориальной целостности и суверенитета», которыми он пользуется со свойственным ему лицемерием.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Возвращаясь к встрече Ян Цзечи и Салливана, отметим, что самая уязвимая часть позиции Вашингтона в разговоре с Пекином — то, что он попросту угрожал и выдвигал Китаю низкопробный ультиматум, который ни одна уважающая себя держава не примет. При этом американская дипломатия обнаруживает еще одну очевидную слабость. Нет ни намека на компромисс или встречное предложение. И это на самом деле позиция не силы, а слабости. Кроме того, понимая, что США очень нервничают в связи с «открытиями» России в лабораториях Пентагона на Украине, а также имея к этой теме особые счеты за разнузданную антикитайскую кампанию, поднятую Вашингтоном в связи с вопросом происхождения коронавируса, Китай потребовал от США рассказать всю правду, что для последних по понятным причинам невозможно. Поэтому, в отличие от Салливана, официальный Белый дом устами «говорящей головы» СНБ Эмили Хорн высказался намного осторожнее, «предположив», что речь пойдет об «усилиях по регулированию конкуренции между двумя странами» и о «воздействии войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность». В Пекине жестко возразили; как подчеркивает программная статья в официозе Global Times, «США являются зачинщиком украинского кризиса», которым они «весьма обеспокоены»; Китай предупреждает Вашингтон против того, чтобы «насильно связывать с ним китайско-американские отношения».

Операция Бэтмен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как же развивались события в ходе самих переговоров Ян Цзечи и Салливана, которые продолжались семь долгих часов? Информация, которая просочилась из-за плотно закрытых дверей, в общем-то, достаточно однозначна. Американская продемократическая CNN, британские Financial Times и Guardian, ссылаясь на источники в администрации США, рассказали и написали, что Китай ультиматум США отверг и отказался играть в антироссийские игры. Взаимодействие Пекина и Москвы, как и его масштабы, если суммировать, — сугубо двусторонний вопрос, понимание которого базируется на признании центральной роли ООН в международных отношениях. Эта сторона взаимодействия не направлена против третьих стран и не потерпит внешнего в нее вмешательства. Правда, некоторые СМИ, в том числе в России, принадлежащие к традиционной либеральной когорте, поставили эту однозначность под сомнение, принявшись спекулировать на том, что последствия переговоров Ян Цзечи с Салливаном мы узнаем «позже», если «возникнут трудности» в вопросах российско-китайского взаимодействия. Скажем прямо: ничего иного ожидать от них было нельзя, и относиться к этому следует как к отработке этими СМИ своих внешних компрадорских обязательств перед коллективным Западом. Российский вывод из этой информационной какофонии может быть только одним: решительность и сокрушительность военного разгрома нацистского киевского режима и его вооруженных сил, а также сроки завершения военной операции — главные факторы дальнейшей дипломатической динамики. Чем более впечатляющими будут этот разгром и итоги операции — тем меньше у США возникнет желания «экспериментировать» в других регионах планеты. Кстати, не случайно, что Тайвань, включившийся в режим антироссийских рестрикций вместе с Сингапуром, Японией и Южной Кореей, подвергся ответным российским санкциям, и комментарий МИД КНР по этому поводу свелся к тому, что Тайвань «сам» на это напросился.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Теперь самая интересная, важная и потенциально опасная тема, которая будет влиять на международную «картинку» в ближайшие дни, а возможно, недели. Косвенным, но убедительным подтверждением провала американских попыток надавить на Китай в украинском вопросе является экспансивная реакция НАТО. Не успела завершиться римская встреча Ян Цзечи и Салливана, как представители Североатлантического альянса принялись ее комментировать. Тон задала постпред США при НАТО Джулиан Смит, принявшаяся рассуждать о «четком послании США миру»: в Вашингтоне «хотят увидеть, как все страны мира, включая КНР, четко обозначат свою позицию по конфликту на Украине. Они должны встать на стороне мирового порядка, основанного на правилах», — повторила дипломатесса традиционную антиооновскую мантру США. Затем, как по команде (впрочем, почему «как»?), голос прорезался у генсека альянса Йенса Столтенберга. «Китай должен присоединиться к международному сообществу и строго осудить российское вторжение на Украину», — заявил под американскую диктовку натовский чиновник, скомпилировав затем Салливана сентенцией насчет «внимательного отслеживания любых попыток Китая оказать России военную помощь или какую-либо другую поддержку». Вопрос: на что намекает Столтенберг? На присоединение НАТО к регулярным провокациям ВМС США в районе Тайваньского пролива, в которых, кстати, уже отмечались и британские, и немецкие, и французские военные корабли? Другой, не менее актуальный вопрос на тему глобальной эскалации военного конфликта уже на Украине и втягивания в нее Америки и ее сателлитов был вброшен одиозным секретарем украинского СНБО Олегом Даниловым, который предложил Киеву срочно заключить военный союз с ядерной Великобританией. О чём это может говорить? Проясняется логика действий Запада. Всё начиналось с германо-французской «мелочевки»; понятно, что Шольц и Макрон были брошены на «амбразуру» украинского конфликта хозяевами. У первого они в США, и не случайно новый канцлер начал с поездки в Вашингтон, где первым делом подтвердил своей подписью обязательства по «канцлер-акту» 1949 года, передающему внутреннюю и внешнюю политику ФРГ под контроль США до 2099 года. У французского «лидера» патроны — в европейском британо-франко-швейцарском треугольнике, и политическим «родом» он из их общего инкубатора — парижского Банка Ротшильда. Через него в свое время прошли и некоторые другие президенты Пятой республики, например Жорж Помпиду. Когда не получилось у марионеток, в ход пошли американские партнеры Ротшильдов; хорошо известны связи двухпартийного истеблишмента США с их местными «двойниками» из клана Рокфеллеров, в особенности семьями Бушей и Клинтонов. Опять не вышло, и «эскалация участия», похоже, выходит на следующий уровень. После «миротворческих» заявлений Ватикана и провала миссии Салливана против Китая на арену, видимо, раз не справились эпигоны, начинают выходить «хозяева правил игры», с подачи которых об этих правилах и судачит Вашингтон. Напомним: всё, что связано с канувшим в Лету ковидобесием — от «события 201» до подзабытой «великой перезагрузки» Клауса Шваба, следом получило организационную форму Совета по инклюзивному капитализму при Ватикане. Сформирован он был альянсом олигархии со Святым престолом, а воплощен унией папы Франциска с супругой экс-предводителя британской ветви Ротшильдов — Линн де Ротшильд. Если глава украинского СНБО «ляпнул» про военный альянс с Британией — членом НАТО — случайно, то его, несомненно, одернули «сверху»; если же предположить, что он сделал это «по команде», то она инспирирована не из Киева или внешнего «бункера Зеленского», а из Лондона. И тогда возникает вопрос: до какого уровня готов вести эскалацию конфликта «внешний контур» глобальной концептуальной власти, которая и продвигает идею «мира на (колониальных) правилах»? Заметим, что ядерная тема, уже всплывавшая в откровениях западной дипломатии, в том числе британской, никак не оставляет кое-кого равнодушным. Поэтому нельзя исключить, хотя бы теоретически, что заявление Данилова обозначает сползание мира к ситуации Карибского кризиса 2.0 — прямого ядерного противостояния Запада с Востоком. Почему? Понятно, что будущая мировая система, провозглашенная Швабом, терпит крах, даже не начав строиться. Российский «концептуальный контур» поменял эту повестку, отправив ее на свалку истории, и трудно представить, что авторы детально разработанных планов с этим готовы смириться и отойти в сторону. Не исключено, что кульминацию военных действий на Украине кое-кто, пытаясь «вышибить клин клином», пытается «уравновесить» накачиванием глобальной военно-политической напряженности. К каким последствиям эти игры, если они действительно ведутся Западом, способны привести, можно только догадываться. Ясно одно: Россия — не уступит. Наступательная позиция нашей страны, четко обозначенная заявлением замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что прежние условия возможного компромисса между Россией и НАТО больше неактуальны, выстроена в готовности реагировать на любые изменения оперативно-стратегической обстановки. Включая попытки оппонентов навязать нашей стране ядерную конфронтацию. Об этом российский президент Владимир Путин заявил еще 24 февраля, и российская решимость в сочетании с российско-китайским стратегическим партнерством — главные факторы, которые способны остановить Запад от дальнейшего подталкивания человечества в пропасть.