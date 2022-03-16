Мурманск, , 17:20 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании Госсовета отметил необходимость компенсации роста стоимости мазута и угля для предприятий ЖКХ для стабилизации рынков энергоносителей.

Котельные МУП «Теплоэнерго»

«Это предложение касается всех северных регионов, в особенности Мурманской области, по понятным причинам. Предложение в части компенсации удорожания стоимости мазута и угля неоднократно обсуждали, спасибо за поддержку Марату Хуснуллину и коллегам. Но финального решения пока не было принято. У нас дополнительные расходы на мазут в этом году — 18 млрд рублей. Из них 10 млрд мы вынуждены были заложить в региональный бюджет, «съев» дополнительную доходность региона: мы были вынуждены отправить ее на компенсацию роста стоимости энергоресурсов. В этом вопросе Мурманская область — наиболее пострадавшая сторона», — подчеркнул Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область остается мазутозависимым регионом несмотря на многолетние планы по масштабному переходу на альтернативные виды топлива.