Москва, , 17:19 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к правительству РФ, ЦБ и оперативному штаб по противодействиям санкциям с предложением легализовать в России цифровые рубли, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Цифровой рубль Cbr.ru

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«Суть инициативы в том, чтобы не просто ввести в оборот цифровой рубль, а эмитировать нашу криптовалюту целевым образом под конкретные цели — строительство жилья, развитие производства и транспортной инфраструктуры. Цифровой рубль должен стать для России полноценной инвестиционной и резервной валютой», — рассуждает Миронов.

Он считает, что проектная управляемая эмиссия позволит обеспечить экономику средствами, не разгоняя инфляцию.

Кроме того, указал депутат, цифровые рубли будет невозможно вывести за рубеж или использовать не по целевому назначению.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проводить эмиссию не требуется — «Центральному банку не нужно будет печатать деньги, у нас есть рыночные доход».