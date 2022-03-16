Оттава, 16 марта, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Канаде годовой уровень инфляции взлетел до 30-летнего максимума, а потребители столкнулись с ростом цен на бензоколонках и в продовольственных магазинах, сообщает 16 марта Reuters.

Флаг Канады

Инфляция в стране в феврале выросла до отметки в 5,7%, превысив прогнозы аналитиков, которые предсказывали её повышение до 5,5%. Отметим, что это самый резкий рост показателя с августа 1991 года, когда инфляция достигала 6%, согласно данным статистического управления Канады.

В заявлении статистического управления также указывается, что рост цен в феврале был широкомасштабным и ударил по карманам канадцев. Цены на бензин подскочили на 32,3% по сравнению с февралем 2021 года, стоимость продуктов питания выросла на 7,4%, а стоимость жилья — на 6,6%.