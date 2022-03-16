Москва, , 19:09 — REGNUM Проект, предусматривающий создание Балтийской АЭС, подразумевал не только обеспечение потребностей Калининградской области, но и экспортные возможности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в департаменте коммуникаций государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Балтийская АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

"Проект по сооружению Балтийской АЭС изначально подразумевал не только обеспечение потребностей потребителей Калининградской области, но и выход на внешний энергорынок. После объявления в 2017 году планов по выходу прибалтийских стран из единой энергосистемы и переход их в европейскую энергосистему стало понятно, что в ближайшем будущем калининградская энергосистема будет работать в изолированном режиме», — говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что установленная мощность двухблочной Балтийской АЭС — 2400 МВт, что является «избыточным для энергосистемы области, которая в пике потребляет чуть более 800 МВт».

Как следствие, подчеркнули в «Росатоме», «работы на площадке сооружения были временно приостановлены до момента полной контрактации всей мощности, которая будет вырабатываться на АЭС».