Москва, 16 марта 2022, 17:17 — REGNUM Военная помощь республикам Донбасса только на их территории не привела бы к миру: угроза для России оставалась бы, заявил 16 марта президент РФ Владимир Путин.
Российский президент подчеркнул, что в таком случае вокруг ДНР и ЛНР «пролегла бы новая линия фронта, продолжались бы обстрелы и провокации».
Президент подчеркнул, что в этой ситуации Россия была бы поставлены перед фактом, «что ударные наступательные вооружения альянса уже у наших границ». Вот почему Россия избрала такой, вынужденный путь самозащиты.
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