Москва, 16 марта, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Военная помощь республикам Донбасса только на их территории не привела бы к миру: угроза для России оставалась бы, заявил 16 марта президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Если бы наши войска действовали только на территории Народных Республик, помогли освободить свои земли, это не стало бы окончательным решением. Не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны — для России».

Российский президент подчеркнул, что в таком случае вокруг ДНР и ЛНР «пролегла бы новая линия фронта, продолжались бы обстрелы и провокации».

Владимир Путин «То есть вооружённый конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался бы реваншистской истерией киевского режима. А военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы ещё быстрее и агрессивнее».

Президент подчеркнул, что в этой ситуации Россия была бы поставлена перед фактом, «что ударные наступательные вооружения альянса уже у наших границ». Вот почему Россия избрала такой, вынужденный путь самозащиты.