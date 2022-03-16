Ново-Огарево, Московская область, 16 марта, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Всей планете придётся расплачиваться за амбиции Запада. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Сегодня всей планете приходится расплачиваться именно за амбиции Запада, за его попытки любыми способами сохранить своё ускользающее доминирование», — заявил Путин.

По его словам, введение санкций — это логическое продолжение, концентрированное выражение безответственности политики правительств и центральных банков США и стран ЕС.

«Именно они за последние годы собственными руками разогнали спираль мировой инфляции, своими действиями привели к росту глобальной бедности и усилению неравенства. К новому потоку беженцев во всём мире», — указал он.

«Кто теперь ответит за миллионы голодных смертей в беднейших странах мира из-за растущего дефицита продовольствия? Повторю: серьёзный удар нанесён по всей глобальной экономике и торговле», — подчеркнул президент.