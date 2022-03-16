Челябинск, 16 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении двоих соучастников, инсценировавших дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

По данным следствия, группировка действовала в 2016—2018 годах. На её счету значится более 70 преступлений в сфере страхования. Соучастники инсценировали ДТП, а затем добивались страховых выплат. В качестве номинальных участников аварий привлекались за денежное вознаграждение знакомые обвиняемых.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска. Материалы туда уже направлены.