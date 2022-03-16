Пенза, 16 марта, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Пензенской области в этом году посевные площади составят свыше 1,5 млн гектаров, что на 22% превышает объемы 2021 года. Аграрии уже посеяли озимые на площади 385,5 тыс. гектаров. Яровой сев запланирован на площади около 1,06 млн гектаров, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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В сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности имеется 4,7 тыс. тракторов, 2632 культиватора, 2194 сеялки, 1,53 тыс. зерноуборочных комбайнов, 1001 дисковая борона и дискатор, 454 разбрасывателя минеральных удобрений, 272 посевных комплекса и 215 комбинированных агрегатов.

В текущем году пензенские земледельцы планируют произвести не менее 2,5 млн тонн зерна, порядка 2,2 млн тонн сахарной свеклы, 600 тыс. тонн масличных культур, 295 тыс. тонн картофеля и 110 тыс. тонн овощей. Излишки намерены направить на экспорт.

Для предприятий агропромышленного комплекса в 2022 году предусмотрена поддержка. Так, на развитие растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования, комплексное развитие сельских территорий направят более 1,9 млрд рублей. Кроме этого, предусмотрено возмещение производителям части затрат на производство и реализацию зерновых культур, субсидии для организаций хлебопекарной промышленности, на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота.

Дополнительной поддержкой станет льготное кредитование. На текущий год лимит для пензенских аграриев предусмотрен по льготному краткосрочному кредитованию в размере 867,6 млн рублей.

В 1,8 раза по сравнению с прошлым годом увеличится господдержка АПК Пензенской области по 10 программным мероприятиям регионального уровня.

«Сегодня первостепенная задача — обеспечить продовольственную безопасность страны. При этом все предпосылки для успеха у нас есть», — заверил губернатор Олег Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в 2022 году намерены увеличить региональные меры поддержки сельскохозяйственной отрасли до 330 млн рублей. При этом особое внимание будут уделять развитию малых форм хозяйствования.

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