Ново-Огарево, Московская область, 16 марта, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Запад показал свою истинную натуру, запрещая всё русское. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин обсуждает спецоперацию на Украине и поддержку регионов — все новости»

«Вся словесная мишура о политкорректности, о неприкосновенности частной собственности, свободе слова — всё это слетело в одночасье. Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись свести счёты и с паралимпийцами. Вот такой вот спорт вне политики», — заявил Путин.

По его словам, сегодня во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле.

«Отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей. Запрещают русскую музыку, культуру, литературу. Пытаясь отменить Россию Запад сорвал с себя все маски приличия, стал действовать по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру», — указал он.