Вашингтон, 16 марта, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Розничные продажи в США выросли в феврале на фоне подорожания бензина и продуктов питания, сообщает 16 марта Reuters со ссылкой на отчет министерства торговли.

На продажу

Рост цен на бензин вынудил граждан сократить расходы на такие товары, как мебель, электроника и бытовая техника. Ожидаетс, что стремление американцев экономить этой весной может сдержать экономический рост в текущем квартале.

При этом, согласно последнему отчету министерства торговли, в январе продажи в США выросли сильнее, чем первоначально предполагалось, а рекордные цены на бензин и продукты питания сильнее всего ударили по домохозяйствам с низким уровнем дохода.

В целом потребители пока застрахованы большими сбережениями, накопленными во время пандемии COVID-19, а дефицит рабочей силы в совокупности с рекордным количеством открытых вакансий способствует росту заработной платы.