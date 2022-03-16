Брянск, 16 марта, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Задержан подозреваемый в убийстве таксиста ночью 16 марта на проспекте Московском в Брянске.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

В отношении злоумышленника решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает издание «Брянская губерния» со ссылкой на СУ СК по региону.

Как сообщало, по предварительной версии между пассажиром и водителем произошла ссора, подозреваемый нанёс несколько ножевых ранений мужчине.