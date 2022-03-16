Нижний Новгород, 16 марта, 2022, 17:06 — ИА Регнум. На федеральных автодорогах в Нижегородской области в круглосуточном режиме контролируются участки, которые попадают в зону возможного подтопления во время паводка. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород Работы на трассе М-7 после зимы

Комплекс противопаводковых мероприятий проводится на автодорогах М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 Нижний Новгород — Саратов. Проводится очистка подмостовых русел, входных и выходных водосборных сооружений и водопропускных труб. Освобождаются откосы и обочины, очищаются барьерные ограждения, прокапываются воздушные воронки для отвода воды из основания дорожной одежды.

Особое внимание уделено состоянию 14 мостов и 13 участков дорог общей протяженностью 44 км. На месте специалисты отслеживают уровень воды в реках и водоемах. Ежедневно проводится анализ данных Гидрометцентра о ситуации с паводком.

«Отдельно мониторится ситуация в зоне низководного моста через реку Вилейка на 81 км автодороги Р-158 в Арзамасском районе», — подчеркнули в пресс-службе.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций управление сформировало семь аварийных мобильных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС России, более 600 населённых пунктов и около 21 тыс. человек пострадали с начала 2021 года от аномальных наводнений и паводков.