Москва, 16 марта, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Тактика боевых действий, выработанная Генштабом и Минобороны РФ на Украине полностью себя оправдала, заявил 16 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ в условиях санкций.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент отметил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, а российские военные стараются избежать потерь среди мирного населения.

«Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Минобороны России и нашим Генштабом. То она полностью себя оправдала», — сказал Путин.

Глава российского государства также отметил, что Вооруженные силы РФ «делают все, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов».