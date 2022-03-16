Ново-Огарево, Московская область, , 17:03 — REGNUM Элиты западных стран пытаются дезинформировать собственных граждан о ситуации в международной политике. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности — это результат каких-то враждебных действий России. Что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой», — заявил Путин.

«Всё это ложь! А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит их государств. Их ошибок, близорукости и амбиций. Эти элиты думают не о том, как улучшить жизнь своих граждан в западных странах. Они одержимы своими корыстными интересами сверхприбылями», — указал он.