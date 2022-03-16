Ново-Огарево, Московская область, , 16:59 — REGNUM Россия предлагала Украине без боевых действий вывести войска из Донбасса. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Хочу сказать об этом впервые: в самом начале операции на Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели. Ну что же, это их решение», — заявил Путин.

«Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле придёт неизбежно. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утверждёнными планами», — указал он.