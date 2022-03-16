Москва, 16 марта, 2022, 16:59 — ИА Регнум. США и Европейский союз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, заморозив её резервы, заявил 16 марта президент России Владимир Путин.

ИА REGNUM Владимир Путин

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«США и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены», — сказал он в ходе совещания по мерам поддержки регионов.

Путин добавил, что западные страны в настоящее время пытаются убедить своих граждан в том, что их трудности являются результатом действий России и что они должны «из своего кошелька оплатить борьбу с мифической русской угрозой».

«Всё это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит», — подчеркнул президент России.