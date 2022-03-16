Краснодар, , 16:57 — REGNUM Житель Краснодара получил 15 суток административного ареста за свастику на баннере с буквой Z на территории мемориального комплекса «Вечный огонь», об этом сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Административное дело в отношении мужчины рассмотрел Ленинский районный суд областного центра.

Согласно материалу об административном правонарушении, 11 марта мужчина, находясь на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» на баннере с изображением буквы «Z» цветов Георгиевской ленты нарисовал символ свастики.

Суд приговорил мужчину к 15 суткам административного ареста, с 15 марта.