Москва, 16 марта, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Удар, нанесённый 14 марта нацистами Киева ракетой «Точка-У» по Донецку был кровавым террористическим актом, заявил 16 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ в условиях санкций.

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы «Точка-У»

По словам главы государства, киевский режим повторяет попытки германских нацистов, стремившихся перед своим поражением убить как можно больше людей.

При этом страны Запада проигнорировали этот теракт, что можно назвать только «моральной и нравственной деградацией, полным расчеловечиванием».