Волгоград, , 17:02 — REGNUM Определены военные мемориалы, которые отремонтируют по федеральной целевой программе в 2022 году в Волгоградской области, сообщили 16 марта в пресс-службе администрации региона.

Мемориал Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Перечень составлен по результатам заявок муниципалитетов. Победителями конкурсного отбора стали восемь объектов в Волгограде, 10 захоронений на территории Калачёвского района, по одному мемориалу в Среднеахтубинском районе и во Фролово. В 2022 году на реализацию мероприятий» будет направлено свыше 50 млн рублей.

В рамках целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы» в Волгоградской области уже восстановлено 21 воинское захоронение в 12 городских округах и муниципальных районах.