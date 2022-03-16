Ново-Огарево, Московская область, , 16:53 — REGNUM Удар по центру Донецка 14 марта представляет собой откровенный кровавый теракт. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«14 марта по центру Донецка как вы знаете, был нанесён ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, который унёс жизни более 20 человек. Такие обстрелы продолжаются все последние дни. Бьют без разбора, по площадям. С фанатизмом и остервенением обреченных, как фашисты в последние дни Третьего рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв», — заявил Путин.