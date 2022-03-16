Кострома, , 17:57 — REGNUM Запасов лекарств, выдаваемых по льготным рецептам в Костромской области, хватит на 6 месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора департамента здравоохранения региона Алексей Цикунов.

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«Беспокойства по поводу дефицита быть не должно. Департамент заблаговременно создал необходимые запасы для льготного лекарственного обеспечения граждан по всем группам заболеваний, средств хватит на полгода. Работа по пополнению объёмов ведётся в ежедневном режиме», — сказал Цикунов.

В департаменте подчеркнули, что в случае необходимости врачи готовы изменить схемы лечения больных и найти замены всем импортным препаратам.

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