Кострома, 16 марта 2022, 17:57 — REGNUM Запасов лекарств, выдаваемых по льготным рецептам в Костромской области, хватит на 6 месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора департамента здравоохранения региона Алексей Цикунов.
В департаменте подчеркнули, что в случае необходимости врачи готовы изменить схемы лечения больных и найти замены всем импортным препаратам.
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