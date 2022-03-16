Ново-Огарево, Московская область, , 16:47 — REGNUM На Украине действовала сеть из десятков лабораторий, которые работали в соответствии с американскими военно-биологическими программами. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний», — заявил Путин.

«Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины создавались, по сути, компоненты биологического оружия», — указал он.