Путин: Киев отказался вывести свои войска из Донбасса накануне операции
Россия предлагала Украине без боевых действий вывести войска из Донбасса. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.
Путин: США и Евросоюз объявили дефолт по обязательствам перед Россией
США и Европейский союз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, заморозив её резервы, заявил Владимир Путин.
Главная задача России на Украине состоит в том, чтобы помочь людям Донбасса. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.
Путин: удар ракетой «Точка-У» по Донецку — кровавый акт терроризма
Удар, нанесённый 14 марта нацистами Киева ракетой «Точка-У» по Донецку, был кровавым террористическим актом, заявил 16 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ в условиях санкций.
По словам главы государства, киевский режим повторяет попытки германских нацистов, стремившихся перед своим поражением убить как можно больше людей.
«Бьют без разбора, по площадям» — Путин о ракетном ударе по Донецку
Удар по центру Донецка 14 марта представляет собой откровенный кровавый теракт. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.