16 Марта
 
16:59

Путин: Киев отказался вывести свои войска из Донбасса накануне операции

Россия предлагала Украине без боевых действий вывести войска из Донбасса. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.

16:59

Путин: США и Евросоюз объявили дефолт по обязательствам перед Россией

США и Европейский союз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, заморозив её резервы, заявил Владимир Путин.

16:58

Главная задача России на Украине состоит в том, чтобы помочь людям Донбасса. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.

Путин напомнил цели действий России на Украине

16:56

Путин: удар ракетой «Точка-У» по Донецку — кровавый акт терроризма

Удар, нанесённый 14 марта нацистами Киева ракетой «Точка-У» по Донецку, был кровавым террористическим актом, заявил 16 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ в условиях санкций.

По словам главы государства, киевский режим повторяет попытки германских нацистов, стремившихся перед своим поражением убить как можно больше людей.

16:53

«Бьют без разбора, по площадям» — Путин о ракетном ударе по Донецку

Удар по центру Донецка 14 марта представляет собой откровенный кровавый теракт. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.