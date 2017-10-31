Президент России Владимир Путин сегодня, 16 марта, проводит совещание по мерам поддержки регионов РФ в условиях санкций и военной спецоперации на Украине.

В начале совещания российский лидер обсудил ход военной спецоперации ВС России по денацификации и демилитаризации Украины, а также международную повестку.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.