Москва, 16 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Резкое повышение температуры воздуха ожидается в Москве в предстоящие выходные дни 19−20 марта. Об это сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

По его словам, в ближайшие ночи температуры останутся отрицательными, столбики термометров будут опускаться до −8… −13 °C. При этом дневная температура начнёт повышаться. Уже в пятницу ожидается плюс +3… +5 °C, в субботу прогнозируется +4… +7 °C, а в воскресенье температура воздуха составит +4… +9 °C.

Согласно прогнозу повышение температуры продолжится и в начале следующей недели. В понедельник, 21 марта, в Москве и области будет малооблачно при температуре +6… +9 °C, а на юге региона столбики термометров могут подняться до +10 °C. При этом ночные температуры будут уже около нулевой отметки.