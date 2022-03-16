Невьянск, Свердловская область, , 16:44 — REGNUM В посёлке Ребристый Невьянского района Свердловской области проводят проверку по факту коммунальной аварии. Сотни свердловчан остались в мороз без электричества, отопления и водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Да будет свет



Отключение электроэнергии в населенном пункте производилось 15 марта с 17 до 22 часов. Без света остались 485 граждан. Также была остановлена работа котельной и скважины. Подачу холодной воды уже восстановили. Специалисты проводят заполнение системы теплоснабжения в многоквартирных домах. После этого запустят работу котельной.

В ходе проверки в ведомстве дадут правовую оценку действиям администрации Невьянского городского округа. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.