Кострома, 17 марта 2022, 10:20 — REGNUM Большинство читателей телеграмм-канала REGNUM-Кострома выступило против учреждения Дня детей, ставших жертвами сексуального насилия. Об этом со ссылкой на результаты опроса сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ранее такое предложение инициировал депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов. Политик считает необходимым увековечить память о 5-летней Веронике Николаевой, похищенной и убитой двумя костромичами 4 января 2022 года. Он полагает что это поможет взрослым не допустить повторения трагедии со своими детьми.
На момент подготовки публикации в опросе приняли участие 519 человек. Большинство — 38% ответили, что считают инициативу «очередной попыткой пиара». Ещё 34% костромичей посчитали, что от внесения дня в официальный календарь «мало что изменится в головах». 15% заявили, что в народном создании не стоит закреплять память о трагедиях. Меньшинство — 13% поддержали решение. При этом 4% из них отметили, что идея требует широкого обсуждения.
Принимать окончательное решение о памятной дате будут депутаты областного законодательного собрания. Заседание, в повестку которого внесён этот вопрос, состоится 17 марта.
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