Кострома, 17 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Большинство читателей телеграмм-канала REGNUM-Кострома выступило против учреждения Дня детей, ставших жертвами сексуального насилия. Об этом со ссылкой на результаты опроса сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фрагмент видео с камер видеонаблюдения Момент похищения Вероники Николаевой

Напомним, ранее такое предложение инициировал депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов. Политик считает необходимым увековечить память о 5-летней Веронике Николаевой, похищенной и убитой двумя костромичами 4 января 2022 года. Он полагает что это поможет взрослым не допустить повторения трагедии со своими детьми.

На момент подготовки публикации в опросе приняли участие 519 человек. Большинство — 38% ответили, что считают инициативу «очередной попыткой пиара». Ещё 34% костромичей посчитали, что от внесения дня в официальный календарь «мало что изменится в головах». 15% заявили, что в народном создании не стоит закреплять память о трагедиях. Меньшинство — 13% поддержали решение. При этом 4% из них отметили, что идея требует широкого обсуждения.

Принимать окончательное решение о памятной дате будут депутаты областного законодательного собрания. Заседание, в повестку которого внесён этот вопрос, состоится 17 марта.