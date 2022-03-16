Владикавказ, 16 марта, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В поддержку проводимой Россией спецоперации по демилитаризации Украины выступили представители российских мусульманских организаций, говорится в опубликованном 16 марта заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

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Отметив, что сила России «в единстве и сплочённости населяющих её народов, а также их беспримерной любви к Родине», духовные лидеры подчеркнули, что страна «всегда был богата искренними, благочестивыми и волевыми людьми, которые доблестно и самоотверженно защищали свое Отечество, давая неприятелю достойный отпор».

«Сегодня мусульмане из разных регионов страны в составе Вооружённых сил Российской Федерации также обеспечивают мир, безопасность и благополучие людей на Донбассе», — говорится в заявлении.

Авторы обращения выразили уважение соотечественникам, «которые в тяжёлые моменты ставят интересы Родины выше собственных», и «признательность и почтение их родителям за то, что они воспитали таких сыновей, которыми по праву гордится вся Россия».

На Россию, говорится в заявлении, со стороны стран коллективного Запада оказывается внешнее давление, в том числе экономическое и информационное. Ситуация на Украине используется Западом «для открытой агрессии в отношении России и дискриминации её граждан в своих корыстных целях и ведения недобросовестной конкуренции».

«В этой связи, мы, представители мусульманских организаций России, хотим заявить о своей поддержке руководства Российской Федерации, полном одобрении концепции её военной доктрины как оборонительной», — заявляют духовные лидеры.

В заявлении отмечается, что украинское руководство «восемь лет убивало мирных жителей и вело подготовку к блицкригу для полного уничтожения населения Донецкой и Луганской Народных Республик». Это делалось ради приближения НАТО с его ядерным и биологическим оружием непосредственно к границам России.

Русские не забыли, отмечают духовные лидеры, как Запад «незаконно и бесчеловечно, нарушая все моральные и правовые нормы, уничтожал такие страны, как Ирак, Ливия и Сирия». Это значит, что приближение НАТО к границам России «является не теоретической, а прямой военной угрозой».

«Поэтому превентивный удар с целью недопущения повторения 1941 года, но уже в условиях применения оружия массового поражения, является законным и морально оправданным методом ведения оборонительной политики», — заявили лидеры мусульманских организаций.

Заявление заканчивается такими словами: «С нами Всевышний! Победа будет за нами! Аллах Акбар!»